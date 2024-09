Ravezzani: "C'è modo e modo di perdere. Il Milan ha scelto il peggiore"

Quello che più è saltato all'occhio della sconfitta di ieri contro il Livepool è il modo in cui il Milan si è lasciato andare in balia dell'avversario. Dopo il gol fulmineo di Christian Pulisic dalle parti di San Siro c'era area di festa, trasformatasi subito in contestazione verso la fine della partita.

A commentare, negativamente, la prestazione della formazione di Paulo Fonseca anche il direttore Fabio Ravezzani, che in un post social ha scritto: "8 tiri in porta a 1. C’è modo e modo di perdere. Il Milan ha scelto il peggiore. Al di là dei limiti tecnici (Pavlovic, Royal, Loftus) c’è una deficit caratteriale sconcertante. L’allenatore è esangue. Ibra si definisce un leone a parole. E i tifosi hanno perso la speranza":