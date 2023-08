Ravezzani: "Cambia tutta la vita del Milan se Chukwueze cominciasse a sfondare a destra"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso a QSVS sul Milan: "Dobbiamo dirla tutta: il Milan a destra ha dei problemi per il trittico Calabria-Florenzi-Kalulu. Se Chukwueze, come io spero, sulla destra cominciasse veramente a sfondare allora cambia tutta la vita nel Milan... Sarebbe fortissimo a destra e fortissimo a sinistra. Come punta, a quel punto, ti potrebbe bastare Okafor".