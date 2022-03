Ravezzani: "Che Sala con arroganza dica che Milano ha altro a cui pensare è desolante"

MilanNews.it

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, si è così espresso su Twitter sulla questione nuovo stadio di Milano: "Premesso: non ho pregiudiziali su San Siro. Milano sta crescendo in modo esponenziale per merito di amministrazioni precedenti. Da anni tutto ristagna intorno a dibattiti politici infiniti. Ma che il sindaco con arroganza dica: Milano ha anche altro a cui pensare è desolante".