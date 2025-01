Ravezzani duro: "Abraham è un mangiagol e Morata non riempie l'area"

Tante critiche dopo il pareggio di San Siro contro il Cagliari. Questo è un pensiero condiviso da molti, anche da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che nel post gara sul suo account X ha commentato così il parco attaccanti del Diavolo.

Le parole dure di Fabio Ravezzani sulla situazione attaccanti in casa rossonera

"Il Milan abbonda di centravanti inadeguati per ragioni diverse. Morata non riempie l’area, Abraham è un mangiagol, Camarda troppo giovane, Jovic un fantasma. Puoi risparmiare su quasi tutto nel calcio, ma non su un bomber davvero forte. A meno che l’obiettivo sia il quarto posto".