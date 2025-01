Ravezzani: "Il Milan ha due problemi grossi: Theo e Morata"

Il giorno dopo la vittoria del Milan contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo messaggio su X sulla squadra rossonera: "Il Milan ha 2 problemi grossi. Uno lampante, Theo. L’altro meno evidente ma anche più grave: Morata. Senza il loro contributo grinta e cuore non bastano. Lo spagnolo segna pochissimo, non dà assist e in area non incide. Al suo confronto anche l’ultimo Giroud sembra un gigante".