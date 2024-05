Real Madrid, Ancelotti esalta Guler: "Ha un dono, la palla è innamorata di lui"

vedi letture

Altro giro, altro gol di Arda Guler. Il terzo del suo campionato, il secondo consecutivo. Contro l'Alaves segna ancora. Da quando il Real Madrid ha vinto il titolo in Liga e il talento turco ha cominciato ad accumulare un minutaggio maggiore, non pare volersi più fermare, sia a segnare che a fornire in generale prestazioni importanti.

Sul classe 2006 e il suo momento di forma, nel post-partita, si è espresso anche Carlo Ancelotti: "Ci piace molto. Tutta la squadra, tutto lo staff, lo apprezziamo tutti moltissimo. E' il più giovane della squadra. Ha un dono. Segna gol anche quando non dovrebbe. La palla è innamorata di Arda Güler, questo è abbastanza chiaro. Siamo molto contenti che sia qui e che possa esserci in futuro", ha dichiarato in conferenza stampa.