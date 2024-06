Real Madrid-Dortmund, presente a Wembley anche Giorgio Furlani

In occasione dell'imminente finale di Champions League con il Real Madrid di Carlo Ancelotti e Brahim Diaz che andrà a sfidare a Wembley il Borussia Dortmund di Marco Reus, presente a Londra questa sera ci sarà anche un po' di Milan. Infatti, Il CEO rossonero Giorgio Furlani è stato intercettato dalle telecamere di Sky Sport al fianco del Presidente dei "Blancos" Florentino Perez insieme a Raphaël Varane, ex difensore del Madrid in questo momento in forza al Manchester United.