Real Madrid, quattro possibili partenti: c'è anche Jovic

Il Real Madrid ha predisposto un piano per alleggerire la rosa (e il monte ingaggi): Bale, James Rodriguez e Mariano Diaz sono in lista di partenza, e a loro potrebbe aggiungersi anche Jovic. Almeno queste sarebbero le intenzioni del club, perché invece - secondo la stampa spagnola - sono molto diverse le idee dei giocatori. Tra questi quattro infatti - riportano in Spagna - il solo James sarebbe pronto a lasciare il Real, mentre gli altri tre vorrebbero continuare a rispettare il contratto.