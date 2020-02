Dietro all'esplosione di Ante Rebic nel 2020, c'è sicuramente anche il cambio di modulo deciso da Stefano Pioli dopo il ritorno in rossonero di Ibrahimovic: come riporta questa mattina Tuttosport, il passaggio al 4-2-3-1 ha permesso al croato di giocare in una posizione che è perfetta per le sue caratteristiche.