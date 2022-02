Rebic sotto osservazione, il suo futuro dipende anche dagli infortuni

Ante Rebic può essere un pensiero in sede di mercato. Perché l'attaccante croato ha avuto troppi infortuni nell'ultimo periodo, tanto da far pensare al club rossonero di valutare quale possa essere il suo futuro. Nei prossimi mesi verrà monitorata la sua situazione perché anche i tempi di recupero non sono dei più brevi, come spiega Tuttosport.