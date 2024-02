RedBird assume Scaroni. Nominato "Presidente di RedBird International"

vedi letture

Sul sito di RedBird sono elencati coloro che fanno parte dell'organigramma del fondo di Gerry Cardinale, dove ora è presente anche Paolo Scaroni che ricopre il ruolo di "Presidente di RedBird International". Come spiegato nella sua scheda di presentazione, "nell'ultimo anno, Paolo ha lavorato a stretto contatto con RedBird in qualità di Presidente dell'AC Milan e si è unito a noi formalmente come Presidente della nostra attività internazionale che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group, il Toulouse FC e la squadra indiana di cricket dei Rajasthan Royals.

Nel corso dei suoi 54 anni di carriera come industriale e banchiere, Paolo ha ricoperto il ruolo di CEO di numerose aziende leader, Ruoli di presidente presso istituzioni finanziarie e borse valori, compreso il vicepresidente della Borsa di Londra e nei consigli di amministrazione di università e istituzioni leader in Europa e negli Stati Uniti".