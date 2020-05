Reddit, Filippo Galli risponde alle domande dei tifosi

Filippo Galli, ex calciatore ed ex Direttore del Settore Giovanile rossonero, ha risposto alle domande dei tifosi su Reddit durante un'AMA (ask me anything).

Cosa ti ha spinto ad firmare per il Watford dopo una carriera così importante al Milan? "Ho sempre avuto in testa l'idea di provare il calcio inglese. Quando è arrivata l'opportunità non ho esitato".

Cosa ne pensi di Musacchio? "È un buon difensore centrale"

Il calcio dei tuoi tempi è diverso da quello di oggi in Serie A? "Io credo che il gioco del Milan negli anni '80 era incredibile. Oggi il modo di giocare è cambiato un po' in generale, a me piace lo stile di gioco del Sassuolo. Anche le squadre di Pioli giocano un buon calcio".

Com'era lo spogliatoio prima della finale di Champions League contro il Barcellona nel 1994? "C'era grande tensione, ma ognuno era concentrato sul proprio compito".

Daniel Maldini sarà mai abbastanza bravo da diventare stabilmente un giocatore della prima squadra? "Lo speriamo. Di sicuro è un giocatore di talento"

Cosa ne pensi di Rangnick e dell'attuale Primavera? "Mi fido di chi guida la società. Riguardo la Primavera ora è tornata in Serie A e ci sono diversi talenti in squadra".

Guardando la rosa attuale del Milan dove interverresti per rendere la squadra ancora più competitiva? "È una domanda difficile a cui rispondere. Se devo essere onesto io penso che la squadra sia già competitiva".

Qual è il ruolo di Brescianini? "Interno sinistro di centrocampo"

Durante la tua esprienza in Primavera, prima come allenatore e poi come Responsabile del Settore Giovanile, quali sono stati i valori che tu e il tuo staff avete cercato di trasmettere ai giocatori? "Capire le partite e l'importanza della maglia".

Com'è stato lavorare con Nils Liedholm? "È stato come un padre, mi ha aiutato molto nel mio sviluppo".

Il 26 maggio 1991 Sacchi lasciò il Milan: "È stato un giorno triste. Capello poi ha ereditato molto del suo lavoro, aggiungendo anche un suo tocco personale".

Cosa ne pensi di Gabriele Capanni? "Un buon giocatore. Deve migliorare nel gioco di squadra".

Cosa ne pensi di Luan Capanni? "Non lo conosco, è arrivato dopo che sono andato via"..

Pensi che la carriera di Donnarumma sarà tutta al Milan oppure andrà via? "Da tifoso del Milan mi piacerebbe che rimanesse".