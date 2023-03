Redknapp: "Il calcio italiano non è come un tempo. Su Tottenham-Milan..."

In mezzo manca però la qualità di Bentancur... "Certamente è un buon giocatore, ma devo dire che chi lo sostituirà ha qualità, come ad esempio Skipp. Ma la differenza si vedrà davanti e il Tottenham ha a mio avviso il miglior centravanti al mondo che è Harry Kane e, ripeto, l'atmosfera dello stadio farà la differenza. Sarà difficile fermare il Tottenham".

Tempo di Tottenham-Milan, si riparte dall'1-0 per i rossoneri forti del gol di Brahim Diaz a San Siro. Servirà un'altra prova super per gli uomini di Stefano Pioli contro quella che è attualmente la 4ª in classifica in Champions League. 12 anni dopo le due squadre si giocano l'accesso ai quarti di finale. Nel 2011 passarono gli Spurs, guidati da Harry Radknapp. Proprio il tecnico inglese, 76 anni, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb per presentarci la sfida del Tottenham Hotspur Stadium.

Prevede un Tottenham Hotspur Stadium degno del San Siro dell'andata, quindi?

"Sicuramente. Lo stadio del Tottenham a mio avviso è probabilmente il migliore al mondo. È incredibile, davvero".

Conte è l'uomo giusto per questa squadra?

"Manager fantastico, un top coach. Tecnico emozionale, che vuole sempre vincere. La sua passione è fantastica, direi contagiosa. Non l'ho mai incontrato ma lo ammiro molto. Ha fatto cose fantastiche al Chelsea e al Tottenham ha raccolto un compito difficile. Se avrà ancora tempo di lavorare potrà fare grandi cose e per questo spero che resti a lungo sulla panchina degli Spurs anche non possiamo esserne sicuri".

Che impressioni ha avuto dal Milan?

"Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che le squadre italiane non sono forti come una volta, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa. Milan e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l'unica che mi dà l'impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso".

Lei ha detto del calcio italiano che ha perso qualità rispetto al passato. Ora è la Premier che comanda...

"Una volta in Inghilterra tutti guardavamo il campionato italiano e i giocatori sognavano di andare in Serie A: Liam Brady, Souness, Francis, Hateley, Jordan, Wilkins... era speciale. E ancora indietro nel tempo gente come John Charles, Dennis Law, Jimmy Greaves: era il meglio del meglio nel Regno Unito che andava in Italia, coronando un sogno. Ora se proponessi a Harry Kane di trasferirsi al Milan o all'Inter ti risponderebbe di no. Tutti vogliono la Premier League, ci sono tantissimi soldi, una roba incredibile".

Qualche inglese in Italia ancora viene, ad esempio Tomori. Non è stato convocato però da Southgate per i Mondiali. Crede che giocare in Serie A per un inglese sia penalizzante?

"Southgate semplicemente preferisce giocatori con cui lavora da tempo, come Maguire e Stones. Giocatori di cui si fida e di conseguenza Tomori non ha spazio, ma è un giocatore che potrebbe giocare ovunque".