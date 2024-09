Reijnders ancora tra i migliori in campo: la pagella di Tijji contro la Germania

Dopo il gol e assist contro la Bosnia, il livello per Tijjani Reijnders ma il centrocampista del Milan non ha avuto problemi ed è risultato essere uno dei migliori in campo anche nella sfida che l'Olanda, ieri sera, ha giocato e pareggiato per 2-2 contro la Germania. Dopo due minuti il rossonero ha segnato il suo secondo gol consecutivo, sempre grazie a uno dei suoi proverbiali inserimenti. Per Sportwereld, uno dei maggiori quotidiani sportivi dei Paesi Bassi, è stato uno di quelli con il voto più alto in pagella.

Tijjani Reijnders si è meritato un 7.5 per la sua prestazione condita dal gol contro la Germania. Questo il suo giudizio: "Lanciato da Gravenbench, Reijnders si è lanciato da solo verso il portiere Ter Stegen dopo due minuti. L'1-0 è stato un' illuminazione. Forte anche del successo contro la Bosnia di sabato".