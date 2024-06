Reijnders con Theo, Giroud e Maignan dopo Olanda-Francia: "Reunited"

Ieri sera in occasione della seconda partita del Girone D fra Olanda e Francia disputatasi alla RedBull Arena di Lispia, finita poi 0 a 0, sono scesi in campo tanti calciatori del Milan, ben 4. Fra le file dei Les Blues presenti Mike Maignan, Theo Hernandez, partiti titolari, ed Oliver Giroud, mentre per gli Oranje Tijjani Reijnders.

Il centrocmapista rossonero si è dimostrato essere ancora una volta imprescindibile per il gioco del CT Koeman, ed i numeri da capogiro registrati contro la Francai ne sono l'ennesima conferma. Al termine del triplice fischio, dopo 90 minuti intensi di battaglia, Reijnders ha scambiato la maglia con il compagno del Milan Theo Hernandez per poi fermarsi a parlare anche con Giroud e Maignan.

Questo ben momento è stato ripreso da una fotografia, postata poi dal 14 rossonero sui propri canali social. Nella didascalia di questa Reijnders ha scritto "Reunited" ("Riuniti" ndr), legando il tutto con due cuori che creano i colori del Milan e con gli hasghtag #SempreMilan e #Euro2024.

Theo, Reijnders, Maignan e Giroud in campo per Olanda-Francia: le pagelle di MN

Théo Hernandez 6: "Sicuramente una prova positiva per il terzino rossonero, nessuna sbavatura dietro, qualche "sgroppata" In chiave offensiva ma senza incidere. Tutti si aspettavano il duello con Dumfries, ma la partita di questa sera ha confermato l'equilibrio del milanista in partite così difficili e con la su Francia non protagonista di una prova brillante. Nel complesso, per Theo una prestazione sufficiente".

Tijjani Reijnders 6,5: "Bella partita per Tiji, protagonista nel primo tempo andhe di diverse importanti chiusure in difesa ma sempre con la stessa classe ed eleganza una volta conquistato il pallone. Ha giocato tutta la partita, non si spegne mai e anche nella ripresa ha saputo dettare ritmi e calarsi perfettamente nello schema tattico Orange: è chiaramente uno dei giocatori più in forma di questo Europeo".

Mike Maignan 7: "Miracoloso più volte, il super portiere rossonero ha saputo reggere gli attacchi dell'Olanda soprattutto con due grandi parate nel primo tempo (la prima su Frimpong dopo pochi secondi di partita). Nella seconda frazione di gioco è abile anche a parare coi piedi un tiro di Gakpo, ribattuto in rete da Simons ma annullato per un fuorigioco di Dumfries. Per ora, ottimo inizio di Europeo di Mike Maignan, sempre più leader della nazionale francese".

Olivier Giroud 6: "Ormai prossimo alla MLS, per il bomber francese è stata una serata non particolarmente emozionante. Entra in campo per Thuram, è bravo a far da sponda due volte per Rabiot, qualche appoggio semplice e nulla di più. Il voto è positivo per impegno e gestione del possesso palla, ma senza Kylian Mbappé i francesi fanno davvero fatica a segnare al momento".