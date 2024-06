MN - La pagella di Olivier Giroud contro l'Olanda: entra nel finale ma senza incidere, senza Mbappé è tutto difficile

Olandesi e Bleus si affrontano nella seconda giornata dopo aver battuto rispettivamente Polonia e Austria, ma il risultato, al termine comunque di una bella partita è di 0-0. Nel primo tempo sprazzi di Olanda, con il portiere rossonero Mike Maignan, uno dei migliori per la Francia, più volte decisivo con importanti interventi su Gakpo e Xavi Simons. Subentrato negli ultimi 15 minuti, anche Giroud ha preso parte alla partita, senza incidere particolarmente ma gestendo bene i pochi palloni toccati n campo.

La pagella a cura di MilanNews.it di Olivier Giroud: 6

Ormai prossimo alla MLS, per il bomber francese è stata una serata non particolarmente emozionante. Entra in campo per Thuram, è bravo a far da sponda due volte per Rabiot, qualche appoggio semplice e nulla di più. Il voto è positivo per impegno e gestione del possesso palla, ma senza Kylian Mbappé i francesi fanno davvero fatica a segnare al momento.