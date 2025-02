Reijnders è carico: "Sento la fiducia del mister e dell'ambiente, voglio continuare a fare bene"

Intervenuto così in conferenza stampa, Tijjani Reijnders ha risposto alle domande dei giornalisti presenti allo stadio de Kuip. Questo un estratto delle sue parole alla vigilia di Feyenoord-Milan:

"Voglio continuare a fare bene, così come tutta la squadra. Sento la fiducia di allenatore e tifosi, ma ora non ci penso. Sono concentrato solo sulla partita di domani sera. La famiglia? Mio papà mi ha sempre insegnato l'umiltà, sia a me che a mio fratello. Come calciatore e come uomo per me è importante essere sempre me stesso. Con mio papà ho un grande rapporto, così come con tutta la mia famiglia".