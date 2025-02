Reijnders: "Ecco la mia posizione preferita in campo. Mi ispiro a Iniesta e De Bruyne, ma il mio idolo è Messi"

Intervistato da France Football, Tijjani Reijnders ha parlato così della sua posizione in campo: "La mia posizione preferita in campo? Numero 8, ovviamente. Ultimamente ho giocato più in alto, da 10, ma è solo per compensare qualche assenza. Faccio del mio meglio per aiutare la squadra, ma la situazione è ben lungi dall'essere la stessa. Sono un box-to-box, posso partecipare alla costruzione delle azioni e alla loro finalizzazione. Mi ispiravo a Andrés Iniesta, che guardavo molto quando ero piccolo. Più tardi sono rimasto affascinato da Kevin De Bruyne, soprattutto nel modo in cui si guarda costantemente intorno per trovare aperture che nessun altro vede. È diventato una parte essenziale del mio gioco. È normale per me passare la partita a guardare cosa c'è intorno a me per essere nel posto giusto al momento giusto. Anche se richiede impegno, è anche istinto.

Il mio più grande miglioramento riguarda la gestione dei duelli. Vorrei recuperare più palloni, anche se non è esattamente il mio ruolo. Altrimenti, tra i miei avversari, mi ha impressionato Pedri quando abbiamo affrontato il Barcellona in amichevole. E il mio idolo in assoluto, anche se non giochiamo nello stesso ruolo, è Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo. Quando eravamo più piccoli, io e mio fratello ci siamo promessi che quando avremmo preso un cane lo avremmo chiamato Messi. Di recente ho adottato un Pomsky e gli ho dato questo nome”.