Reijnders guarda già avanti: "Sono impaziente per le prossime stagioni"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanNews.it dopo il rinnovo sul suo futuro in rossonero: "Il rinnovo è un bel complimento. Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia. Sono impaziente per le prossime stagioni”.