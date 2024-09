Reijnders: "Il numero di gol e assist dell'anno scorso deve aumentare"

La scorsa stagione per Tijjani Reijnders è stata molto positiva a livello personale. Il centrocampista che il Milan ha acquistato dall'AZ in estate si è preso la titolarità del centrocampo rossonero e si è fatto apprezzare per le sue qualità fin da subito. Poi ha proseguito con il protagonismo nelle gare di Euro 2024 con l'Olanda: eliminati solamente in semifinale all'ultimo minuto dall'Inghilterra. Extra-campo c'è stata anche la gioia della nascita del primo figlio. Oggi Reijnders punta a migliorarsi ancora.

E così l'olandese, attualmente in ritiro con la Nazionale, si è espresso sulle aspettative di questa stagione. Le parole di Tijjani Reijnders direttamente dal ritiro della nazionale olandese: "Ho avuto una buona prima stagione. Le aspettative nel club sono più alte. Il numero di gol e assist che ho segnato l'anno scorso deve aumentare. Farò di tutto per raggiungere questo obiettivo".