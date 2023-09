Reijnders: "La Serie A non è facile, in ogni partita imparo qualcosa di nuovo"

Intervistato da SportMediaset, Tijjani Reijnders ha parlato così dei suoi primi mesi al Milan e nella Serie A: "Sto molto bene qui, mi sono sentito subito a casa. Sono in buona forma e sono felice di essere qui. La Serie A? Non è facile, è una competizione diversa se paragonata al campionato olandese. In ogni partita imparo qualcosa di nuovo".