Reijnders: "Orgoglioso di far parte di questo club magico"

Tijjani Reijnders è stato uno dei pochi giocatori rossoneri applauditi dai tifosi ieri sera alla festa privata per i 125 anni del Milan. Il centrocampista olandese, sicuramente uno dei calciatori milanisti migliori di questa prima parte di stagione, ha pubblicato su Instagram questo messaggio per celebrare il compleanno del club di via Aldo Rossi: "Orgoglioso di far parte di questo club magico".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco van Basten ha parlato così del connazionale Reijnders: "La sua esplosione per me è stata un po’ inaspettata perché all’AZ era abbastanza bravo, ma... senza esagerare. A Milano è arrivato a 25 anni, quindi già formato, e non credevo che potesse diventare così forte, fare così tanti progressi. È uno dei migliori centrocampisti in circolazione".