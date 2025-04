Reijnders oro di questo Milan: numeri e rendimento da top in Europa

Dopo il recente successo in casa dell'Udinese, il Milan di Conceiçao si ritrova così a giocare a San Siro. Stasera al Meazza arriva l'Atalanta di Gasperini, in cerca di punti preziosi per blindare un posto in Champions League. Di seguito, numeri e statistiche della gara tra rossoneri e nerazzurri.

Reijnders il migliore di questo Milan, lo dicono i numeri

Dopo la partita contro l'Udinese, Tijjani Reijnders, 10 reti, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo della competizione dopo van Basten (cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93). In particolare, tra i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei che hanno segnato la totalità delle proprie reti su azione, solo Jamal Musiala (12/12) ne conta di più del rossonero in questa stagione (10/10, come Hamed Traorè).

Fiore elogia Reijnders - "Oggi chi vede in Serie A come 'nuovo Fiore?"

"Dico Reijnders. È molto tecnico, sa fare tante cose e oggi è il centrocampista più completo della Serie A".