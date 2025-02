Reijnders pensa già alla prossima: "Ora testa alla Champions League"

Tijjani Reijnders non ha tempo di fermarsi a festeggiare, nonostante a Empoli sia arrivata una vittoria importante e pesante. I rossoneri sanno che la strada è lunghissima e che il calendario è molto fitto. Mercoledì alle ore 21 il Milan sarà in campo in casa del Feyenoord per l'andata dei Playoff di Champions League.

Ed è a questo che pensa Reijnders nel suo post Instagram pubblicato dopo la gara in Toscana: "Vittoria in trasferta, adesso testa e concentrazione alla Champions League. Ci vediamo mercoledì!".