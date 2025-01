Reijnders: "Poco aggressivi e pochi rischi con la palla nel primo tempo contro la Juve. Nella ripresa..."

In vista della finale di Supercoppa Italiana di domani contro l'Inter, Tijjani Reijnders ha spiegato in conferenza stampa:

Battere la Juventus in rimonta vi avvicina con una bella carica?

"Nel primo tempo non siamo stati abbastanza aggressivi nel pressing e non prendevamo rischi con la palla. Nella ripresa abbiamo dimostrato che potevamo fare di più, creando più occasioni".

Abbiamo visto il discorso di Bennacer. È lo spirito che vi è mancato a inizio stagione?

"No, lo spirito c'è sempre stato. Penso che dobbiamo guadagnare sempre più fiducia e battere la Juve ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo sentirci come una famiglia e quello è stato un bel segnale".