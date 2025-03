Reijnders, sei da record! Gol e magie in Nazionale, e il suo valore in rossonero aumenta sempre di più

Il magic moment di Tijani Reijnders sembra non voler finire mai. L'olandese sta vivendo una stagione incredibile con la maglia del Milan, risultando a tutti gli effetti il miglior calciatore della stagione dei rossoneri assieme a Christian Pulisic. Ciò che più sta sorprendendo di Tiji è la clamorosa vena realizzativa mostrata in questa annata. Solo con il Milan ha già messo a segno 13 gol, un bottino molto superiore alle quattro reti della passata stagione. Inoltre tutte le marcature provengono su'azione, l'ennesima prova del salto di qualità compiuto dall'olandese. Effettivamente anche l'anno scorso Reijnders creava facilmente occasioni da gol, faticando però a trovare la rete per poca lucidità e concretezza.

Ieri, l'ennesima perla contro la Spagna con la maglia dell'Olanda: il racconto del gol

Grande azione degli Orange e super gol di sinistro, a fin di palo per il centrocampista milanista Tijjani Reijnders. Molto bravo Frimpong a involarsi sulla destra e a mettere in mezzo per Tijjani che, al limite del'area fa partire un sinistro preciso e forte che si insacca nell'angolino destro, sfornando una traiettoria imprendibile.

Reijnders da record

La stagione a livello di squadra non sta andando benissimo e questo è sotto gli occhi di tutti. Se ci sono due note positive però sono sicuramente Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, senza i quali probabilmente l'annata rossonera sarebbe stata ancora peggiore. Gioie e magie per il centrocampista olandese che quest'anno ha davvero fatto il salto di qualità per quanto riguarda la sua efficienza in fase realizzativa: 13 gol totali, dopo i soli 4 della passata stagione e dopo i 7 raggiunti in due distinte annate con l'AZ. Al momento Pulisic e Reijnders sono i migliori marcatori del Milan in A con 9 gol.