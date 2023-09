Reijnders: "Vorrei aiutare la squadra anche con dei gol, è l'unica cosa che mi manca"

In merito al suo rendimento in campo in questa prima parte di stagione con la maglia del Milan, Tijjani Reijnders ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset: "Cerco sempre di creare occasioni in partita e di aiutare la squadra. Vorrei farlo anche con dei gol, è l'unica cosa che mi manca".