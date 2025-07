Report calcio: crescono tesserati e seguito, è boom per le donne

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Più praticanti, più seguito e boom del calcio femminile. Il movimento calcistico italiano si sta riprendendo dopo la flessione segnata dal periodo del Covid secondo i dati della 15/a edizione del ReportCalcio, appena pubblicata, che evidenziano uno scenario in significativa ripresa. Nel 2023/24 i tesserati ammontano a 1.131.906, dato superiore a quello registrato nel pre Covid, con l'attività giovanile che coinvolge quasi 900.000 calciatori e calciatrici (un ragazzo su quattro tra i 5 e i 16 anni risulta tesserato per la Figc) ma se si comprendono coloro che giocano anche al di fuori dei contesti il calcio, in tutte le sue varianti viene praticato dal 20,3% degli sportivi. Dati in netta crescita quelli relativi al calcio femminile: le tesserate sono più che raddoppiate tra il 2008 e il 2024, arrivando a sfiorare le 50.000 giocatrici, mentre le sole tesserate tra i 10 e i 15 anni sono più che triplicate (da 6.628 a 19.958). La Figc, prima federazione italiana ad aver introdotto il professionismo femminile, nel 2023-2024 ha investito per lo sviluppo del movimento oltre 9 milioni di euro (+21,8% rispetto al 2022-2023), con una costante crescita dell'attenzione: 17 milioni di persone si dichiarano interessate al calcio femminile e altri sette milioni sono i tifosi appassionati.

Salgono anche gli ascolti tv, più che raddoppiati negli ultimi tre anni sui canali generalisti toccando il record storico nella Finale di Coppa Italia 2024 (530.000 telespettatori). "Il calcio rappresenta sempre il primo riferimento sportivo nazionale per numero di tesserati, valore economico generato e diffusione di progettualità in ambito sociale", afferma il presidente federale, Gabriele Gravina, sottolineando l'importanza di ReportCalcio per una sua corretta lettura. "E' uno strumento di trasparenza e di analisi senza eguali per numero di informazioni e per profondità degli argomenti trattati. Oltre ad analizzare tutti i trend delmovimento, individua strategie e propone soluzioni di medio-lungo termine, al fine di garantire uno sviluppo reale e stabile all'intero sistema". (ANSA).