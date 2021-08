Repubblica: "Figc, domani vertice col governo sugli stadi"

"Figc, domani vertice col governo sugli stadi": titola così questa mattina Repubblica in merito alla riapertura degli impianti per i nuovi campionati. Ieri c'è stato una lunga call tra il presidente della FIGC Gravina e Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, durante la quale è emerso che il governo è disposto a ridurre il distanziamento di un metro tra gli spettatori. L'ipotesi è di 80 cm tra una persona e l'altra, domani è attesa la risposta del Cts e il vertice con il governo per l'autorizzazione definitiva.