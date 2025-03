Repubblica: "House of cards rossonera: lotta di potere Furlani-Ibra"

vedi letture

Repubblica in edicola stamattina titola così sul Milan: "House of cards rossonera: lotta di potere Furlani-Ibra". In via Aldo Rossi è in corsa una partita a scacchi con in palio la guida del club tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBrid e della società milanista. Lo svedese voleva scegliere il nuovo direttore sportivo, poi però c'è stato il viaggio a New York per incontrare Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, da parte dell'ad rossonero che è tornato al centro del villaggio e oggi è lui l'uomo forte del club. Intanto Ibra, che non sembra comunque intenzionato ad accettare un ruolo di semplice consulente, tra oggi e domani tornerà a farsi vedere a Milanello dopo alcune settimane di assenza per una brutta influenza.

Furlani e la caccia il ds: la situazione

Nel frattempo Furlani ha preso in mano la situazione e si sta muovendo in prima persona per cercare il nuovo diretto sportivo da inserire nell'organigramma rossonero: lunedì l'ad ha avuto un colloquio di sei ore con Fabio Paratici, il quale apprezza il valore della rosa milanista, anche se vuole avere la libertà di poterla migliorare. Il dirigente milanista si è preso tempo per prendere una decisione definitiva e valutare anche altre opzioni, come per esempio Igli Tare, con cui ha parlato pochi giorni fa al telefono e che rimane l'alternativa più credibile a Paratici. La strada però sembra essere stata tracciata e l'ex Juventus e Tottenham è in pole per diventare il nuovo ds del Milan.