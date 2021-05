Repubblica: "I tormenti di Donnarumma. Non sa dove andare a parare"

La Repubblica in edicola questa mattina apre così le pagine sportive: "I tormenti di Donnarumma. Non sa dove andare a parare". Dopo essere stato scaricato dal Milan, che ieri ha chiuso l'arrivo in rossonero di Mike Maignan dal Lille, Gigio non ha ancora una nuova squadra in cui andare a giocare. La Juventus deve prima cedere Szczesny, mentre PSG, Real Madrid e Barcellona guardano altrove.