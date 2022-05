Repubblica - Il Milan e il futuro Ibrahimovic: pronto un contratto ponte

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic è stato operato qualche giorno fa e ora dovrà restare ai box per 7-8 mesi. In casa rossonera, tiene banco la questione del suo futuro visto che il suo attuale contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: secondo Repubblica, per l'attaccante svedese sarebbe pronto un contratto ponte da poche centinaia di migliaia di euro per coprire convalescenza e riabilitazione a Milanello. Il contratto vero e proprio sarebbe poi a gennaio quando tornerà in campo.