Repubblica: "L’intelligenza artificiale sostituisce Maldini. E lui: rispettate la storia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Repubblica in edicola stamattina titola così sulla rivoluzione societaria al Milan: "L’intelligenza artificiale sostituisce Maldini. E lui: rispettate la storia". Nel nuovo progetto di RedBird si punterà molto su algoritmi e dati applicati al calcio e per questo Billy Beane, ideatore del Moneyball, diventa consulente per il mercato del club di via Aldo Rossi. "Gerry, mi raccomando, rispetta la storia del Milan": secondo il quotidiano, Paolo Maldini non ha mai mancato di ripetere questa frase a Gerry Cardinale.