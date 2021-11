Repubblica: "Milan assente ingiustificato allo show dell’ItalSassuolo"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan assente ingiustificato allo show dell’ItalSassuolo". Il quotidiano analizza la sconfitta di ieri dei rossoneri per 3-1 a San Siro contro i neroverdi: nonostante il vantaggio di Romagnoli, il Diavolo si è fatto prima raggiungere e poi rimontare dalla squadra di Dionisi. In gol Scamacca, autorete di Kjaer e Berardi. Per il Milan si tratta della seconda sconfitta di fila in Serie A dopo quella di Firenze.