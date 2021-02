Repubblica: "Milan, Europa poco rigenerante ma il morale è tornato a salire"

La Repubblica in edicola oggi analizza il 2-2 dei rossoneri in casa della Stella Rossa. "Milan, Europa poco rigenerante ma il morale è tornato a salire" scrive il quotidiano. Trasferta in terra balcanica per il Milan rigenerante fino a un certo punto. Bennacer di nuovo ko e ironia della sorte, Pavkov che all'anagrafe fa Milan di nome, ha timbrato il gol del 2-2. La gara, dominata dal punto di vista tecnico, è servita alla formazione di Pioli per risollevare il morale. I rossoneri però non possono andare fieri delle proprie lacune difensive, con 4 gol incassati nelle ultime 2 uscite. Il ritorno, dopo il pari in Serbia, sarà meno facile. Ibra ha guardato dalla panchina e a Sanremo duetterà con l'amico Mihajlovic: forse una canzone serba, non certo l'inno della Stella Rossa.