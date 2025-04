Repubblica: "Milan ultima chiamata: il derby vale per l’Europa"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan ultima chiamata: il derby vale per l’Europa". Per conquistare un posto in Europa, il Diavolo, nono in classifica in campionato e dunque ad oggi fuori da tutto, ha un'unica possibilità, cioè vincere la Coppa Italia. Per farlo dovrà però prima eliminare l'Inter in semifinale. Domani sera a San Siro è in programma il match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata ad inizio aprile. Poi in finale ci sarà con ogni probabilità il Bologna che ha vinto la semifinale di andata contro l'Empoli per 3-0.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: mercoledì 23 aprile 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it