Repubblica: "Milano comanda: i rossoneri vincono in 10, Inter a valanga"

Spazio sulla prima pagina odierna di Repubblica anche alla Serie A: "Milano comanda: i rossoneri vincono in 10, Inter a valanga". Milan e Inter continuano a vincere e restano ai primi due posti in classifica con un solo punto di differenza. Ieri i rossoneri hanno mantenuto la vetta grazie al successo in casa del Benevento, arrivato nonostante l'inferiorità numerica (espulso Tonali dopo solo mezz'ora), mentre i nerazzurri hanno sconfitto all'ora di pranzo il Crotone 6-2 a San Siro.