Repubblica - Roma-Milan, il duello Champions dei due club americani

Stasera all’Olimpico - scrive il quotidiano La Repubblica - inizia il campionato nel campionato. Lungo le 17 giornate restanti, le dieci squadre sotto Juve e Napoli si daranno battaglia nella corsa al terzo e quarto posto, traguardo obbligato per qualificarsi alla prossima Champions. La campagna acquisti estiva di Roma e Milan è legata ai 50 milioni di euro in media che garantisce la massina competizione europea per club.