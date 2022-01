Repubblica: "Shevchenko spaventa il Milan. Pioli non molla la Coppa Italia"

"Shevchenko spaventa il Milan. Pioli non molla la Coppa Italia": è questo il titolo di oggi di Repubblica in merito alla sfida di ieri sera valida per gli ottavi di Coppa Italia tra i rossoneri e il Genoa dell'ex attaccante milanista. Il Grifone ha dato del filo da torcere al Diavolo che ha avuto bisogno anche dei tempi supplementari per conquistare il passaggio del turno.