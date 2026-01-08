Repubblica su Milan-Genoa: "Pulisic con Leao, Allegri già fa i conti"
L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina in vista di Milan-Genoa di questa sera: "Pulisic con Leao, Allegri già fa i conti". Per la seconda volta in questo campionato, Christian Pulisic e Rafael Leao, che sono i due rossoneri che hanno segnato di più in questa prima parte della stagione, partiranno insieme dall'inizio: l'unico precedente in questa Serie A risale al 23 novembre scorso nel derby di Milano vinto 1-0 dal Diavolo grazie ad un gol dell'americano. Ieri intanto Max Allegri è intervenuto in conferenza stampa a Milanello e ha "dato" i numeri: secondo il tecnico rossonero ad oggi la quota scudetto è infatti di 88 punti, mentre quella della Champions è di 74 punti.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
