Repubblica sul derby: "Brozovic la risposta al solito Ibra"

Analizzando il derby di ieri sera, l'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Brozovic la risposta al solito Ibra". Come spiega il noto quotidiano, in parte è stata la partita di Ibrahimovic, autore di un gol e di un assist, ma purtroppo per il Milan è stata ancora una volta la stracittadina di Brozovic, che era stato decisivo anche nella gara di andata con una rete.