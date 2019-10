Repubblica sul Milan: "La ricostruzione è al punto zero"

"La ricostruzione è al punto zero": titola così questa mattina Repubblica che riferisce che la ricostruzione del Milan, annunciata da Elliott 15 mesi fa, è ancora al punto zero. A complicare ancora di più le cose è stato il pessimo avvio di stagione dei rossoneri e il conseguente cambio in panchina con Stefano Pioli che ha preso il posto di Marco Giampaolo dopo appena sette giornate di campionato.