Repubblica sulla Serie A: "L'algoritmo che fa un gol più del Diavolo"

"L’algoritmo che fa un gol più del Diavolo": titola così questa mattina Repubblica in merito all'algoritmo che verrebbe usato per stilare la classifica della Serie A nel caso in cui si dovesse fermare nuovamente il campionato. Con la graduatoria ponderata da tre fattori, cioè il rendimento in casa e trasferta, il numero di gare giocate e i gol segnati, il Milan sarebbe dietro a Verona e Parma e dunque fuori dall'Europa.