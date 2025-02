Retegui da sogno: poker e l'Atalanta passeggia al Bentegodi 5-0

Pomeriggio perfetto per l'Atalanta e per Mateo Retegui quello di oggi, con la Dea che ha sbancato il Bentegodi grazie al poker personale del centravanti della Nazionale italiana e alla rete di Ederson che hanno regalato lo 0-5 e i tre punti alla squadra di Gian Piero Gasperini.

Tripletta nel primo tempo.

Vantaggio della Dea al 24' nato da un'azione sulla destra di De Ketelaere: grande tiro con il destro del belga che si è infranto sul palo, con il pallone che è finito sul piede sinistro di Mateo Retegui. Tap in vincente dell'oriundo e Dea avanti al 21'. Tre minuti più tardi altra rete del centravanti di Gasperini, che servito in area di rigore da Djimsiti si è girato benissimo e ha battuto Montipò con un diagonale di sinistro. Al 38' è arrivato poi il tris di Ederson, prima della quarta rete siglata ancora da Retegui, che ha trovato il gol dopo un palo colpito da Hien. Buio pesto in casa scaligera con gli uomini di Paolo Zanetti che non hanno mai dato l'impressione di poter dare del filo da torcere alla Dea. Servirà un miracolo anche solo per rientrare in partita all'Hellas Verona, con il tecnico che negli spogliatoi dovrà cercare di motivare la sua squadra.

Il poker di Retegui.

Nella ripresa molte meno emozioni, come era lecito aspettarsi, ma lo stesso Mateo Retegui ha fissato il punteggio finale con il suo quarto gol personale: cross dalla sinistra di De Roon e piatto mancino dell'attaccante che ha fissato lo 0-5 finale. L'Hellas Verona ha poi cercato il gol della bandiera in più di un'occasione, senza però riuscire a scardinare la difesa della Dea.