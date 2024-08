Retroscena dal maestro Melendez: "Ancelotti? Sacchi mi disse: 'Hai un problema? Lui te lo risolve'"

Gines Melendez ha rilasciato una intervista al quotidiano iberico AS, nella quale ha parlato di Carlo Ancelotti, allenatore nel quale si identifica di più nel panorama internazionale. Un apprezzamento non banale da uno dei principali artefici dell'ondata di trionfi internazionali che le squadre spagnole hanno vissuto in questi anni: come si legge, Melendez è stato formatore di centinaia di allenatori e ha contribuito all'evoluzione di tanti giovani tecnici che oggi sono affermati. L'allenatore ha insegnato per quasi 18 anni nella RFEF (la Federazione calcistica iberica) ed è stato il maestro da cui hanno imparato tanti allenatori, fra i quali lo stesso Luis de la Fuente che ha appena vinto l'Europeo.

In quale allenatore attuale ti identifichi di più?

"Con Ancelotti, per il suo modo di gestire lo spogliatoio. Arrigo Sacchi mi aveva già avvisato in un Europeo Under 21 in cui ero osservatore Uefa e io ero d'accordo con lui. Mi ha detto testualmente “dove c’è un problema, metti Carletto e lui te lo risolve”. Mi identifico con il suo atteggiamento e lo amo come allenatore".

Uno dei suoi studenti eccezionali era Xabi Alonso…

"Non sono sorpreso da quello che sta facendo perché era uno studente fantastico e ho già visto la stoffa di un grande allenatore. Nella sua generazione c'erano persone di grande prestigio come Raúl o Xavi, che erano anche brillanti. Nonostante la loro fama, erano molto responsabili e non arrivavano mai in ritardo a lezione".