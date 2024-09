Reunion rossonera a Parigi. Theo incontra Donnarumma: "Hermanito"

vedi letture

Domani sera al Parco dei Principi di Parigi l'Italia di Luciano Spaletti affronterà la Francia per la prima giornata del gruppo 2, Ligue A della Nations League. Sembra essere paradossale, eppure in campo ci saranno più giocatori del Milan con la Francia, ben 3, che con l'Italia, 0. I rossoneri coinvolti saranno Mike Maignan, Youssouf Fofana e Theo Hernandez, che nella giornata di oggi ha avuto la possibilità di incontrare Gianluigi Donnarumma, suo ex compagno in Italia dal 2028 al 2021.

Il terzino del Milan, oggi vice capitano, ha immortalato l'evento con una foto postata poi in una propria stories Instagram, facendo gli "onori di casa" accogliendo Donnarumma definendolo un "Hermanito", ovvero un fratello.