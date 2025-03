Riapertura alle scommesse nel calcio? Salvini: "Il gioco d'azzardo è un problema"

Tra i vari aspetti su cui ha dato la sua visione Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, a margine della avvenuta approvazione da parte della VII Commissione all'indirizzo del Governo sulle prospettive di riforma del calcio. Tra le quali l'eventualità, già ventilata a più riprese, che dal Governo attuale (guidato dalla Premier Giorgia Meloni) possa arrivare una riapertura alle sponsorizzazioni legate alle scommesse sportive nel calcio: "Come governo, ne parleremo guardando a quello che fanno gli altri paesi europei. Io non gioco d’azzardo e non ho mai giocato e ritengo che il gioco d’azzardo sia un problema".

Hanno sicuramente fatto discutere le parole di Salvini a proposito del tema stranieri e Nazionale italiana: "Troppi stranieri in campo e troppo spesso troppo scarsi. Un conto è se parliamo di Platini e Gullit, ma non mi sembra questo il caso. Più che chiedere sconti per bidoni dall’estero, investiamo sui vivai. La Nazionale ad alto livello, poi, ne risente, e fa quello che può se riempi le squadre di brocchi senza italiani in campo...".