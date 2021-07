Riaprire sì, ma quanto? Gazzetta dello Sport: "Lega sempre in pressing, il Governo frena"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla riapertura degli stadi. L’aria che tira è intuibile. Se la Lega di serie A insiste chiedendo il 100 per cento di apertura, il Governo è molto più prudente Apriremo gli stadi all’inglese o alla tedesca? Cento per cento di capienza o il più contenuto 50 con il tetto dei 25mila spettatori? Probabilmente la prossima settimana potrebbe dare una prima, significativa risposta. Ci sono due correnti di pensiero: gli scienziati spingeranno per il 25 per cento, si può arrivare al 40-50 a salire. Queste due correnti di pensiero hanno però qualcosa in comune: l’idea che si possa fissare una road map a crescere già dopo il primo mese di campionato, sperando naturalmente che la curva del contagio non punti in alto.