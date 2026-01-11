Ricci a DAZN: "Con Jashari mi trovo bene, i compiti di oggi sono sempre gli stessi"
MilanNews.it
Samuele Ricci, oggi titolare al posto di Rabiot, ha parlato a DAZN prima di Fiorentina-Milan:
Che compiti avrete con Jashari?
“I compiti sono sempre gli stessi, cercare di fare tutto e farlo bene. Ci troviamo bene, così come con gli altri componenti del centrocampo. Cercheremo di fare la nostra partita, i compiti sono sempre quelli: fare bene la fase difensiva soprattutto e poi dare un apporto in più all’attacco”.
Ritrovi Vanoli:
“Ho già parlato con il suo prof, oltre che un rapporto professionale è nata una grande amicizia, ci sentiamo spesso. Il mister mi ha insegnato tanto e gli auguro il meglio. Oggi vedremo come andrà”.
Pubblicità
News
Le più lette
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: prima per Fullkrug dall'inizio. Rabiot, Modric e Leao in panchina
Fullkrug a DAZN: "Nessuna maledizione, per me il numero 9 significa fare gol. Allegri mi piace, sa come gestire le persone"
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com