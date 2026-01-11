Ricci a DAZN: "Con Jashari mi trovo bene, i compiti di oggi sono sempre gli stessi"

vedi letture

Samuele Ricci, oggi titolare al posto di Rabiot, ha parlato a DAZN prima di Fiorentina-Milan:

Che compiti avrete con Jashari?

“I compiti sono sempre gli stessi, cercare di fare tutto e farlo bene. Ci troviamo bene, così come con gli altri componenti del centrocampo. Cercheremo di fare la nostra partita, i compiti sono sempre quelli: fare bene la fase difensiva soprattutto e poi dare un apporto in più all’attacco”.

Ritrovi Vanoli:

“Ho già parlato con il suo prof, oltre che un rapporto professionale è nata una grande amicizia, ci sentiamo spesso. Il mister mi ha insegnato tanto e gli auguro il meglio. Oggi vedremo come andrà”.