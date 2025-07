Ricci: "Chi mi conosce sa che non ho esitato neanche per un secondo a scegliere il Milan"

Come hai gestito questo lungo interesse del Milan?

"Penso che nella carriera di un giocatore, soprattutto quando uno è giovane, viene sempre accostato a grandi club quando uno fa bene. Mi era successo anche in passato quando giocavo ad Empoli. Sono voci, fanno piacere ma non devono destabilizzare. Dal momento che è diventato realtà devo dire che fa un altro effetto, quando non ci credevo. Chi mi conosce sa che non ho esitato neanche per un secondo a scegliere il Milan, cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data, sia sul campo e sia con i comportamento fuori dal campo".

Avevi curiosità di conoscere qualche nuovo compagno?

"Curiosità maggiore forse Leao. Lo vedi da avversario e si vede che ha qualcosa in più rispetto agli altri, poi lo conosci di persona e capisci che tutte le voci sul suo conto non sono vere: è tranquillissimo ed un bravissimo ragazzo".